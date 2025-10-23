Adana'da kuş avı tartışmasında amcalarını öldüren kardeşler tutuklandı

- Adana'da kuş avına çıkan M.C. ve Mutlu C., tartıştıkları amcalarını tüfekle vurarak öldürdü.
- İhbar üzerine jandarma ve sağlık ekipleri olay yerine geldi ve Veysel C.'nin öldüğü tespit edildi.
- Yakalanan kardeşler, mahkemece tutuklandı ve cezaevine gönderildi.
Adana'nın İmamoğlu ilçesi Sevinçli Mahallesi'nde kardeş olan M.C. (16) ile Mutlu C. (22), kuş avına çıktı.
Aynı bölgede koyunlarını otlatan amcaları Veysel C. (56), hayvanlarının korktuğunu söyleyerek yeğenlerine tepki gösterdi.
Sözlü tartışma büyüyerek kısa sürede kavgaya dönüştü.
AMCASINI ÖLDÜRDÜ
M.C., yanında taşıdığı tüfekle amcasına ateş etti.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yapılan incelemede Veysel C.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
Veysel C.'nin cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
KARDEŞLER TUTUKLANDI
Olayın ardından kaçan kardeşler, jandarma ekiplerince kısa sürede yakalandı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen kardeşler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.