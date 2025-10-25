Adana'da makas atmaya çalışan otomobil, motosiklete çarptı: Kaza anı kamerada

- Adana'da bir otomobil, motosiklete çarparak iki kişinin yaralanmasına neden oldu.
- Kaza, sürücünün makas atmaya çalışırken meydana geldi ve araç içi kamera tarafından kaydedildi.
- Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Adana'da kaza geliyorum dedi...
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda meydana gelen kazada, sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, önünde seyreden otomobile makas atmaya çalıştı.
MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ VE ARKASINDAKİ YOLCU YOLA SAVRULDU
Bu sırada, aynı yönde ilerleyen Ömer Faruk B.'nin idaresindeki motosiklete çarptı.
Çarpmanın etkisiyle motosikletin sürücüsü ve arkasında yolcu Can Ö. yola savruldu.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
KAZA ANI KAMERADA
Yaralanan motosiklet sürücüsü ve yolcu, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaza, trafikteki başka bir aracın araç içi kamerası tarafından kaydedildi.