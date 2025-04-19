DHA
Adana'nın Seyhan ilçesi Ziyapaşa Mahallesi'nde ilginç bir olay meydana geldi.
Alkollü olduğu öne sürülen kişi, pantolonundaki kemeri çıkarıp, park halindeki araçlara tekme ve yumruk vurarak zarar verdi.
YERE DÜŞTÜ
Otomobillerden birinin üzerine çıkan şüpheli, tavanında zıpladıktan sonra kayıp, bagaj kapağının üzerine düştü.
BAŞKA ARAÇLARA DA ZARAR VERDİ
Elindeki kemerle otomobile vuran şüphelinin başka araçlara da zarar verdiği belirtildi.
O anlar, bir apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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