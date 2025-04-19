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Adana'da otomobilin üzerinde zıplayıp, park halindeki araçlara zarar verdi

Adana'da otomobilin üzerinde zıplayıp, park halindeki araçlara zarar verdi Seyhan ilçesinde alkollü olduğu öne sürülen kişi, park halindeki araçları tekmeleyip, yumruklayıp ve üzerine çıkarak zıpladı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.