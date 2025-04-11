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DHA

Adana'da ilginç bir olay yaşandı.

Seyhan ilçesi Şakirpaşa Mahallesi'ndeki oto kaportacılar sitesinde Veysi Ç., sitedeki bir esnafa otomobilini boyattı.

İşlemin ardından 15 gün dolmadan araçtaki boyalar dökülmeye başladı.

YENİDEN BOYATMAK İSTEDİ

Kaportacıya giden Veysi Ç., aracı yeniden boyatmak istedi.

Kaportacının kendisini oyalayıp, aracını da bir otoparkta bekletmesi üzerine Veysi Ç. öfkelendi.

ÖFKELENDİ CAMLARI KIRDI

Eline aldığı sopayla otoparktaki otomobilinin camlarını kırıp, kaportasına zarar veren Veysi Ç., kendisine esnafı öneren arkadaşlarına da tepki gösterdi.

Veysi Ç.'nin aracına zarar verdiği anlar, cep telefonuyla görüntülendi.