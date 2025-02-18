AA & Ensonhaber
Adana'nın Seyhan ilçesi Gazipaşa Mahallesi'nde park halindeki 01 T 1977 plakalı taksi, Aras U'ya aitken kundaklandı.
ARACIN YAKILDIĞI AN GÖRÜNTÜLENDİ
Kundakçının aracı ateşe verdiği anları cep telefonuyla kaydeden Aras U, ardından durumu polis ve itfaiyeye bildirdi.
KUNDAKÇI ARANIYOR
İhbar üzerine kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangını söndürerek kontrol altına aldı.
Polis, şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı bir soruşturma başlattı.
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