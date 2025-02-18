AA & Ensonhaber

Adana'nın Seyhan ilçesi Gazipaşa Mahallesi'nde park halindeki 01 T 1977 plakalı taksi, Aras U'ya aitken kundaklandı.

ARACIN YAKILDIĞI AN GÖRÜNTÜLENDİ

Kundakçının aracı ateşe verdiği anları cep telefonuyla kaydeden Aras U, ardından durumu polis ve itfaiyeye bildirdi.

KUNDAKÇI ARANIYOR

İhbar üzerine kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangını söndürerek kontrol altına aldı.

Polis, şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı bir soruşturma başlattı.

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Yavuz Yıldırım
Haber Müdürü