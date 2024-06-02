İHA
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesine bağlı Özgür Mahallesi Ege Bağatur Bulvarı'nda, hava sıcaklığı 40 dereceyi bulunca Mustafa Demir isimli genç, serinlemek için sulama kanalına girdi.
Boğulmaya başlayınca önce vatandaşlar, sonra polis yardıma geldi
Bir süre yüzen genç daha sonra boğulma tehlikesi atlatınca çevredeki vatandaşlar onu kurtarmak için kanala girdi. Ancak vatandaşlar yetersiz olunca olay yerine gelen polis de Demir'i kurtarmak için mücadeleye katıldı.
Can simidi atılan genç kanaldan kıyıya kadar getirildi.
Hayati tehlikesi var
Daha sonra polis ile vatandaş tarafından kanaldan çıkartılan Mustafa Demir, hastaneye kaldırıldı.
Gencin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.
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