Adana’da boğulmak üzere olan genci polis ile vatandaşlar kurtardı Hava sıcaklığının 40 dereceyi bulduğu Adana'da serinlemek için sulama kanalına giren bir genç, boğulma tehlikesi atlattı.

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İHA

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesine bağlı Özgür Mahallesi Ege Bağatur Bulvarı'nda, hava sıcaklığı 40 dereceyi bulunca Mustafa Demir isimli genç, serinlemek için sulama kanalına girdi.

Boğulmaya başlayınca önce vatandaşlar, sonra polis yardıma geldi

Bir süre yüzen genç daha sonra boğulma tehlikesi atlatınca çevredeki vatandaşlar onu kurtarmak için kanala girdi. Ancak vatandaşlar yetersiz olunca olay yerine gelen polis de Demir'i kurtarmak için mücadeleye katıldı.

Can simidi atılan genç kanaldan kıyıya kadar getirildi.

Hayati tehlikesi var

Daha sonra polis ile vatandaş tarafından kanaldan çıkartılan Mustafa Demir, hastaneye kaldırıldı.

Gencin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)