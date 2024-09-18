Adana'da ruhsatsız silah operasyonu Seyhan ilçesinde gerçekleştirilen ruhsatsız silah operasyonunda, bir evde yapılan aramada çatıdaki güvercin kulübesinden uzun namlulu tüfek çıktı.

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İHA

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince Dağlıoğlu Mahallesi'ndeki bir evde ruhsatsız silahların bulunduğu bilgisine ulaşılması sonrası operasyon için düğmeye basıldı.

Ekiplerce, belirlenen adrese baskın düzenlendi.

TERS KELEPÇE İLE ETKİSİZ HALE GETİRİLDİLER

Gerçekleştirilen operasyonda, Sergen Ö. ve Emre Ş. ters kelepçe takılarak etkisiz hale getirildi.

Evde yapılan aramada, ruhsatsız tabanca, pompalı tüfek, 39 adet uyuşturucu hap ve çatıdaki kuş kulübesinden uzun namlulu tüfek ele geçirildi.

İKİ ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Şüpheliler, silahların kendilerine ait olmadığını açıkladı.

Yakalanan şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, her iki şüphelinin de çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)