Adana'da seyir halindeki otomobilde yangın

- Adana'da seyir halindeki bir otomobil aniden alev aldı, sürücü yara almadan kurtuldu.
- Yangın, ihbar üzerine gelen itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.
- Otomobil kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Adana'nın Sarıçam ilçesi Gültepe Mahallesi İlim Yolu Bulvarı’nda akşam saatlerinde seyir halindeki bir otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle aniden alev aldı.
SÜRÜCÜ ŞANS ESERİ KURTULDU
Alev topuna dönen otomobili yolun sağına çekmeyi başaran sürücü, yangından yara almadan kurtuldu. O anlar, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
Bölgeye ihbar üzerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü.
Otomobil yangın sonucu kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.