Adana'da silahlı saldırıya uğrayan ocakbaşı sahibi öldü

- Adana'da motosikletli şüphelinin silahlı saldırısında ocakbaşı sahibi Cengiz Durmaz başından ve göğsünden vurularak öldü.
- Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı Durmaz'ı hastaneye kaldırsa da kurtaramadı.
- Polis, saldırıyı gerçekleştiren şüphelileri yakalamak için çalışmalar başlattı.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Adana'nın Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı'nda motosikletten inen şüpheli, ocakbaşına girip iş yeri sahibi Cengiz Durmaz'a tabancayla defalarca ateş açarak kendisini bekleyen motosikletle olay yerinden kaçtı.
Başından ve göğsünden vurulan Durmaz, kanlar içerisinde yere yığıldı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri ağır yaralı Durmaz’ı Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırdı.
HASTANEDE CAN VERDİ
Burada yapılan müdahalelere rağmen 57 yaşındaki Durmaz kurtarılamadı.
Durmaz’ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Polis ekipleri olayı gerçekleştiren şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.