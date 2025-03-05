Adana'da sokakta tabancayla vurulmuş halde bulunan şahıs öldü
AA & Ensonhaber

Adana'nın Yüreğir ilçesi Yunus Emre Mahallesi'ndeki müstakil bir evde yaşayan Mehmet T., zilin çalması üzerine açtığı kapının önünde yaralı bir kişinin yattığını gördü.

Mehmet T.'nin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralının Alpay Bozkurt (29) olduğu ve vücudunun çeşitli yerlerinden silahla vurulduğu belirlendi.

YAŞAMINI YİTİRDİ

Ağır yaralı olarak Yüreğir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Bozkurt, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Bozkurt'un cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis ekiplerinin şüpheli veya şüphelileri yakalamak için çalışması sürüyor.

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Göktürk Sönmez
Editor