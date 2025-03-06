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İHA

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesi Anadolu Mahallesi'nde sokakta yürüyen biri, yerde hareketsiz yatan bir şahsı görüp, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yerde yatan kişinin kasığından, karnından ve kolundan tabanca ile vurulduğunu tespit etti.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Yaralının 30 yaşındaki Alpay Bozkurt olduğu belirlenirken kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri, cinayetin aydınlatılması için çalışma yaptı.

KATİL TAKSİCİ ARKADAŞI ÇIKTI

Ekiplerin yaptığı kamera kayıtlarını incelemede, cinayeti şüphelisinin 28 yaşındaki taksi şoförü H.S. olduğunu belirledi.

Bunun üzerine polis, şüphelinin yaşadığı aynı ilçede bulunan 19 Mayıs Mahallesi'ndeki adresine operasyon yaptı.

3 BİN TL İÇİN ÖLDÜRMÜŞ

Şüpheli operasyonda yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette ifadesi alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Şüphelinin, arkadaşı Bozkurt'u 3 bin TL alacağını vermediği için infaz ettiği öğrenildi.