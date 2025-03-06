Adana'da tek başına yaşayan yatalak hastanın yaşam mücadelesi

DHA

Adana'nın Yüreğir ilçesinde yaşayan İsmail Avcılar, geçen yıl geçirdiği bir trafik kazasında ağır yaralanınca bacaklarına platin takıldı.

Ancak Avcılar'ın ameliyat yarası, bakımsızlık nedeniyle enfeksiyon kapınca yaşlı adam yürüme yetisini kaybederek yatağa bağımlı hale geldi.

Ablasının da hayatını kaybetmesiyle yaşadığı gece konduda tek başına kalan Avcılar, zor günler geçiriyor.

YATALAK HALİYLE KİMSESİZ KALDI

Kendi başına beslenemeyen ve bakımını yapamayan Avcılar'ın tedavi görmesi ve ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla mahalle muhtarı ile komşular, yetkililerden yardım istedi.

KOMŞULARI SAHİP ÇIKTI

Tek başına hiçbir işini yapamayan İsmail Avcıla'a, vefalı komşuları destek oluyor.

İsmail Avcılar’a zaman zaman yardımcı olan komşusu Semra Utraner "Kapı komşusuyuz. Uzun zamandır kimsesi yok, sahipsiz. Çok çaresiz ve bakımsız bir durumda tek başına kalıyor. Yatalak bir insan ve yemeğini yiyemiyor. Doğru düzgün suyunu bile içemiyor, yutkunamıyor. 3 aylık maaşı ile geçim yapıyor. Tüm mahalle şahit.

YARDIM İSTİYORLAR

Şeker hastasıydı bir de geçen sene araba çarptı. Bacağında ve ayağında platin var ama o da sorunlu, topuğu su gibi sallanıyor. Sanırım enfeksiyon kaptı. Daha önce evlenmemiş, çocuğu yok. Bir ablası vardı, 15 gün önce vefat etti.

İsmail ağabey de 15 gündür her zamankinden çok daha kötü durumda. Devletimize sığınıyoruz, Allah rızası için alıp bakımevine götürsünler" diye konuştu.

"AYAĞA KALKAMIYOR, BESLENEMİYOR"

Sinanpaşa Mahalle Muhtarı Arif Palalı ise "Vatandaşımız çok mağdur, sağlık problemleri var. Ailesi yok, kimsesi yok, burada tek başına kalıyor. Sağ olsun komşular biraz olsun imdadına yetişiyor. Sağlık problemleri var. Ayağa kalkamıyor. Beslenemediği için de çok zayıf. Yıllardır bu gecekonduda kalıyor. Biz İsmail ağabey için yetkililerden, devletimizden yardım bekliyoruz." dedi.