Adana'da terör örgütü DEAŞ'ın haraç şebekesine operasyon: 19 gözaltı

- Adana'da DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonda 19 kişi gözaltına alındı.
- Şüphelilerin esnaf ve iş insanlarından haraç topladığı ve ideolojilerine uymayan kişilere silahlı saldırılar düzenlediği belirlendi.
- Eş zamanlı baskınlarda silahlar, yasaklı örgüt kitapları ve dijital materyaller ele geçirildi.
Asayişi ve huzuru bozan terörle bağlantılı haraç şebekesi çökertildi...
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ekipleri, DEAŞ terör örgütünün “Haraç alma” ve “Cezalandırma” adlı iki farklı yapılanmasında faaliyet gösteren 19 kişiye yönelik kapsamlı bir operasyon gerçekleştirdi.
25 ADRESE BASKIN DÜZENLENDİ
Yaklaşık 10 ay süren teknik ve fiziki takipler sonucunda şüpheliler, ifade ve teşhis yöntemleriyle deşifre edildi.
Elde edilen bilgiler doğrultusunda, özel harekat polislerinin desteğiyle 25 farklı adrese eş zamanlı şafak baskınları düzenledi.
19 ŞÜPHELİ YAKALANDI
Operasyon kapsamında 19 şüpheli yakalanırken, adreslerde yapılan aramalarda 1 ruhsatsız tabanca, 1 pompalı tüfek, 2 sözde DEAŞ bayrağı, 7 yasaklı örgüt kitabı, 18 mermi ve 15 dijital materyal ele geçirildi.
İŞ İNSANLARI VE ESNAFTAN HARAÇ TOPLADILAR
Soruşturma kapsamında elde edilen bilgilere göre, örgütün “Haraç alma” grubundaki şüpheliler, “örgüt adına ceza kestik” diyerek Yüreğir ilçesinde faaliyet gösteren iş insanları ve esnaftan haraç topladı.
SİLAHLI SALDIRILAR DÜZENLENDİKLERİ ÖĞRENİLDİ
Ayrıca şüphelilerin, 19 Mayıs, Bahçelievler, Koza, Anadolu ve Yamaçlı mahallelerinde faaliyet gösteren esnafı korkutmak amacıyla iş yerlerine silahlı saldırılar düzenlediği belirlendi.
İDEOLOJİLERİNE UYMAYANLARI DARBETTİLER
Örgütün “Cezalandırma” grubunda yer alan şüphelilerin ise DEAŞ’ın ideolojisine uymayan kişileri hedef alarak silahlı saldırı, darp ve tehdit eylemleri gerçekleştirdiği tespit edildi.
Gözaltına alınan 19 şüphelinin, ifade işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edileceği bildirildi.