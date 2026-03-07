ABD'nin en büyük uçak gemisi Kızıldeniz'e ulaştı

ABD'nin en büyük uçak gemisi USS Gerald R. Ford, Orta Doğu'daki artan gerilim nedeniyle bölgeye gönderildi.

ABD Savaş Bakanlığı, USS Gerald R. Ford ile ABD destroyeri USS Bainbridge'in Süveyş Kanalı'ndan geçişine ait fotoğraflar paylaştı.

Pentagon'dan daha önce yapılan açıklamada uçak gemisinin şubat ortasında Orta Doğu'ya konuşlandırılmasına karar verildiği ve görevinin gelecek yıl mayıs ayına kadar sürmesinin planlandığı belirtilmişti.

Böylece bölgede iki ABD uçak gemisi görev yapmaya başladı.

ABD'NİN ASKERİ VARLIĞI EN YÜKSEK SEVİYEDE

USS Gerald R. Ford gemisi Kızıldeniz'de USS Abraham Lincoln uçak gemisi ise Umman Denizi'nde faaliyet gösteriyor.

Açık kaynak analizlerine göre ABD, İran'la başlayan savaş nedeniyle Orta Doğu'daki askeri varlığını son yılların en yüksek seviyesine çıkardı.