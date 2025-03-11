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DHA

Birçok yalan ve türlü türlü oyunlarla vatandaşları mağdur eden dolandırıcılar, yeni taktikler bulmayı sürdürüyor.

Bu kez Adana'da yaşanan olayda, dolandırıcılar mağdur ile hiç iletişime geçmedi.

Seyhan'da yaşayan temizlik işçisi Gökhan Karaman da, dolandırıcıların yeni tuzağına uykuda yakalandı.

UYURKEN 296 BİN TL DOLANDIRILDI

Gece yarısı uyurken bir banka yetkilisi tarafından aranan Karaman, kredi kartından 74 kez 4 bin TL olmak üzere toplam 296 bin TL çekim yapıldığı bilgisini aldı.

SANAL POS CİHAZI İLE TÜM PARASI ÇEKİLDİ

Banka hesabını kontrol eden Karaman, paranın, İstanbul’daki bir zincir marketin şubesine ait POS cihazı üzerinden çekildiğini fark etti.

İşlemin kendisine ait olmadığını banka yetkilisine bildiren Karaman, kartına bloke koydurduktan sonra Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne giderek marketten şikayetçi oldu.

ZARARI KARŞILANACAK

Şikayetin ardından konu Tüketici Mahkemesi’ne taşındı.

Zincir market, kredi kartından çekilen tutara karşılık fatura kesilmediğini ve dava sonucuna göre Karaman’ın zararını karşılayacağını belirtti.

"BU PARAYI ÖDEYECEK DURUMUM YOK"

Dijital dolandırıcılığın bu kadar kolay olduğunu belirterek tepki gösteren Karaman, 296 bin TL’yi ödeyecek durumda olmadığını söyledi.

Karaman, “Gece saatlerinde banka tarafından arandım ve hesabımda işlemler yapıldığı söylendi. Bana, bu işlemler bana ait değilse iptal edilebileceği belirtildi. Ancak o zamana kadar dolandırıcılar hesabımdan 296 bin TL çekmişti.

Bu miktarı ödeyebilecek durumda değilim. Konu tüketici mahkemesine taşındı ve ara bulucu süreci başladı. Dolandırıcıların alışveriş yaptığı zincir market, bana ait bir işlem olduğuna dair herhangi bir fatura sunamadı ve bu durumu kabul etti.

"MAĞDURİYETİMİN GİDERİLMESİNİ İSTİYORUM"

İşlemi kimin yaptığı, ne şekilde yaptığı artık zincir marketin kendi başlatacağı bir süreç. Mahkeme süreci devam ederken, market yetkilileri mahkeme kararına göre ödemeyi gerçekleştireceklerini bildirdi.

Kartımı kaybetmedim ve söz konusu marketten hiçbir alışveriş yapmadım. Üstelik kartımda kart numarası dahi yazılı değilken böyle bir işlemin nasıl yapıldığını anlamıyorum. Mağduriyetimin giderilmesini istiyorum.” dedi.