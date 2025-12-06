Adana'da uyuşturucu operasyonu: 6 tutuklama

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Yüreğir ilçesi Havutlu Mahallesi'ndeki sanayi sitesinde, boş depo görünümündeki tesiste 'Pregabalin' maddesinin, piyasada kırmızı reçeteyle satılan uyuşturucu içerikli hapa dönüştürüldüğünü belirledi.

Teknik ve fiziki takip başlatan polis ekipleri, uyuşturucu hapların nakliye aşamasında olduğunu belirleyip, 8 şüphelinin kimliğini deşifre etti.

YÜKLÜ MİKTARDA UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Operasyon başlatan ekipler, 'dönüştürme tesisi' olarak kullanılan tesise baskın yaptı.

Tesis ve bağlantılı 2 iş yeri ve 2 araçta arama yapan ekipler, 262 bin 473 uyuşturucu hap ve 883 kilo 500 gram Pregabalin ele geçirdi.

8 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Ekipler, ayrıca uyuşturucu hapa dönüştürmede kullanılan 7 makine, 25 kilo katkı maddesi, 972 bin boş kapsül ile çok sayıda kutu ve ambalaja da el koydu.

Adreslerine eş zamanlı baskın yapılan şüpheliler E.A., A.A., Ö.B., M.G., İ.Y., T.A., İ.K. ve Ö.İ. gözaltına alındı.

ŞÜPHELİLERDEN 6'SI TUTUKLANDI

Emniyete götürülen şüpheliler, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 6'sı tutuklandı, İ.K. ve T.A. ise ev hapsi cezasıyla serbest bırakıldı.

3 MİLYONA YAKIN HAP ELDE EDİLECEKTİ

Öte yandan, tesiste ele geçirilen etken madde ve malzemelerden ise yaklaşık 3 milyon uyuşturucu ve uyarıcı etki gösteren hap elde edilebileceği, operasyonla bunun önüne geçildiği belirtildi.