İstanbul'da villada 12 milyonluk hırsızlık kamerada

İstnabul'un Tuzla ilçesi Tepeören Mahallesi, Eski Ankara Asfaltı Caddesi'nde bulunan A.S.'ye ait lüks villaya 22 Kasım'da hırsız girdi.

Polise başvuran A.S., hırsızların piyasa değeri toplam 10 milyon lira olan kol saatleri ile iki ruhsatlı tabanca, 6 bin euro, 4 bin 500 dolar ve çeşitli ziynet eşyalarını çalarak kaçtıklarını bildirdi.

12 MİLYON TL'LİK ZARAR

A.S., ayrıca şüphelilerin kontak anahtarını evde buldukları kapıda park halindeki otomobili de çaldığını söyledi.

Mağdur toplam zararının 12 milyon liranın üzerinde olduğunu belirtti.

HIRSIZLIK ANLARI KAMERADA

Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili başlatılan çalışmada hırsızların, villada bulunan güvenlik kameraları tarafından görüntülendiğini belirledi.

Görüntülerde, bahçe duvarından atlayarak içeri giren hırsızların, bir süre çevreyi kontrol ettikten sonra balkon kapısından içeri girip hırsızlığı gerçekleştirdiği görüldü.

3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Oto Hırsızlık Büro Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleriyle birlikte yaptıkları çalışmada şüphelilerin kimliklerini belirledi.

Şüphelileri yakalamak için 2 Aralık'ta Sancaktepe ve Sultanbeyli'de 12 farklı adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Şüpheliler E.B.(23), A.A.(32) ve E.G.(23) gözaltına alındı.

Öte yandan villadan çalınan lüks otomobil, sokakta park halinde bulundu.

TUTUKLANDILAR

Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri yapılan şüphelilerden A.A.'nın, 32 suç kaydı olduğu ayrıca 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle arandığı belirlendi.

Diğer şüpheli E.G.'nin daha önceden 22, E.B.'nin ise 7 suç kaydı olduğu belirtildi.

Hırsızlık Büro Amirliğinde işlemleri tamamlanan şüpheliler, sevk edildikleri adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.