İHA
Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphe çeken bir kamyoneti durdurdu.
Araç içerisinde yapılan aramada, sürücü koltuğunun arkasına zulalanmış 15 paket halinde toplam 100 gram esrar ele geçirdi.
"SADECE İÇİCİYİM"
Polis, araç sürücüsü B.Ö. ve yolcu konumundaki E.B.'yi gözaltına alındı.
Emniyetteki ifadesi alınan şüphelilerden B.Ö.'nün, "Uyuşturucu satıcısı değilim, sadece içiciyim" dediği öğrenildi.
BİRİ TUTUKLANDI DİĞERİ SERBEST KALDI
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.Ö. tutuklandı.
Diğer şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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