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İHA

Adana’nın Seyhan ilçesinde henüz sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen cip, önce ışıkta bekleyen otomobile arkadan çarptı.

Ardından da yol kenarındaki aydınlatma direğine çarpıp durdu.

ELEKTRİK DİREĞİ YAN YATTI

Çarpmanın etkisiyle elektrik direği yan yattı.

Bu sırada otomobil ise bir başka cipe arkadan çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Otomobilde sıkışan 2 kişi ekiplerce çıkartılıp ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza sonucu otomobillerde maddi hasar oluşurken polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.