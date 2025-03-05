Adıyaman'da 3 katlı binada yangın

İHA

Adıyaman merkezdeki Bahçelievler Mahallesi, Esensoy Parkı yakınlarında bulunan 3 katlı bir binanın 2. katında, belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa süre içinde büyüyen alevler çevredeki vatandaşlar tarafından fark edilerek itfaiye ekiplerine haber verildi.

YANGIN MADDİ HASARLA ATLATILDI

Olay yerine hızla ulaşan itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı ve söndürdü. Ölü veya yaralı kimsenin olmadığı yangın sonucunda evde maddi hasar meydana geldi.

Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.