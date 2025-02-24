Adıyaman'da bıçaklı saldırı: 2 kişi yaralandı

İHA

Adıyaman’ın Kahta ilçesi eski Kahta Kalesi yakınlarında M.K., ile O.K. isimli kişiler, kimliği henüz tespit edilemeyen bir grup şahsın saldırısına uğradı.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı saldırıya uğrayan ve bıçak darbeleriyle yaralanan M.K., ile O.K., olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

JANDARMA ÇALIŞMA BAŞLATTI

Öte yandan olayı gerçekleştiren ve daha sonra kaçan şahısların yakalanması için jandarma ekiplerince çalışma başlatıldı.