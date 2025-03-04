Adıyaman'da motosiklet önce otomobile sonra durakta bekleyen çocuğa çarptı

İHA

Adıyaman merkez Gölbaşı Caddesi Mimar Sinan Parkı önünde meydana gelen olayda, sürücüsü öğrenilemeyen otomobilin sağ tarafından motosikletle geçmeye çalışan Polat Aziz T., otomobilin aynasına çarptı.

Otomobil, çarpmanın etkisiyle kontrolden çıktı.

DURAKTA BEKLEYEN ÇOCUK YARALANDI

Otomobil bu esnada kaldırımda durakta bekleyen Elanur Ö. isimli çocuğa çarparak sürüklendi.

Meydana gelen kazada motosikletin çarptığı Elanur Ö., yaralandı.

HAYATİ TEHLİKESİ BULUNMUYOR

Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan kız çocuğunun hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Öte yandan kazaya karışan araçlar olay yerine gelen polis ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından yoldan kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.