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İHA

Adıyaman Valiliği önündeki trafik ışıklarında kırmızı ışıkta karşıdan karşıya geçmeye çalışan 75 yaşındaki Fatma B.'ye, Mahmut Y. yönetimdeki otomobil çarptı.

Kaza esnasında ziyaret sonrası valilikten çıkan Türkiye Büyük Millet Meclisi Bebek Ölümlerini ve Özel Sağlık Kuruluşlarını Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Adıyaman Milletvekili Doç. Dr. İshak Şan ve AK Parti Teşkilat Başkan Yardımcısı Adıyaman Milletvekili Mustafa Alkayış, yerde yaralı halde yatan yaşlı kadına müdahale etti.

HASTANEYE KALDIRILDI

İlk müdahaleyi Doç. Dr. İshak Şan'ın yapmasının ardından kaza yerine sağlık ekipleri geldi.

Yaralı kadın, ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.