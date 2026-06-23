Vladimir Putin madde madde anlattı: Rusya, Almanya'yı neden işgal etmez?

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın Almanya'yı işgal edeceği, Avrupa'ya saldıracağı iddialarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Putin, Rusya’nın Almanya’ya karşı herhangi bir saldırı planı olmadığını vurgulayarak, bunun için hiçbir gerekçe bulunmadığını söyledi.

"ALMANYA, RUSYA'YA KARŞI SİLAHLANIYOR"

Putin, Almanya’nın halihazırda 2.5 trilyon Euro'luk devlet borcuyla karşı karşıya olduğunu belirterek, buna rağmen Rusya’ya karşı silahlanmak amacıyla 1 trilyon Euro daha borçlanma hazırlığında olduğunu öne sürdü.

Rus halkının bu yükü üstlenmeyeceğini ifade eden Putin, “Bu borçları bizim ödememizi beklemeyin” dedi.

Almanya’daki göçmen politikalarını da eleştiren Putin, ülkede milyonlarca göçmenin bulunduğunu ve bunun devlete yıllık yaklaşık 50 milyar Euro'ya mal olduğunu savundu.

Bunun hesabının Rusya’dan sorulamayacağını dile getirdi.

"ALMANLAR BİSİKLETE BİNEREK İKLİMİ ETKİLEYEBİLECEĞİNE İNANIYOR"

İklim politikalarına da değinen Putin, Almanya’daki bazı çevreci yaklaşımları hedef alarak, "Nüfusunuzun önemli bir kısmı o kadar çılgın ki, bisiklete binerek ve böcek yiyerek iklimi etkileyebileceğine inanıyor. Belki bu muazzam beyin hasarı giderilebilir, ama bu da bize “çok” pahalıya mal olur." dedi.

"OKULLARINIZDA ALMAN KONUŞAN KALMADI"

Eğitim sisteminin de eski gücünü kaybettiğini öne süren Putin, bazı sınıflarda dil sorunları nedeniyle eğitimin aksadığını belirterek, "Artık pek çok sınıfta neredeyse hiç ders yapılmıyor, çünkü neredeyse kimse Almanca konuşmuyor." açıklamasında bulundu.

Almanya’nın altyapısının yıprandığını ve onarım süreçlerinde yeterli ilerleme sağlanamadığını belirten Putin, bir zamanlar örnek gösterilen demiryolu sisteminin de artık eski seviyesinde olmadığını savunarak Alman demiryolları için Hindistan benzetmesinde bulundu.

"MÜHENDİSLERİNİZE İHTİYACIMIZ YOK, ÇİNLİLER DAHA İYİ VE DAHA UCUZ"

Yaptırımlar döneminde Alman mühendislerine ihtiyaç duymadan yollarına devam etmeyi öğrendiklerini söyleyen Putin, ihtiyaç duyulması halinde alternatif olarak Çin’e yönelebileceklerini ifade ederek, "Ünlü mühendislerinize ihtiyacımız yok. Yaptırımlar sırasında onlarsız da idare edebileceğimizi öğrendik. Ama yine de onlara ihtiyacımız olursa, Çin’e başvururuz. Oradakiler sadece daha ucuz değil, aynı zamanda daha da iyidir." dedi.

"DAVET ETSENİZ BİLE GELMEYİZ"

Konuşmasının sonunda Almanya’nın enerji ve hammadde açısından da sınırlı imkanlara sahip olduğunu öne süren Putin, bu nedenle Rusya’nın ülkeye yönelik herhangi bir çıkar hesabı olmadığını savundu.

Aslında hiç sahip olmadıkları Alman sorunlarını çözmek için mi Almanya'yı işgal edeceklerini sorgulayan Putin, “Bizi davet etseniz bile gelmeyiz” ifadelerini kullandı.