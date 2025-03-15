Adıyaman'da takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı

İHA

Adıyaman’da meydana gelen trafik kazasında facianın kıyısından dönüldü.

Adıyaman'dan yola çıkarak Gölbaşı kara yolu üzerinde seyreden otomobil sürücüsü, Şanlıurfa yol ayrımı kavşağı yakınlarında direksiyon hakimiyetini kaybetti.

OTOMOBİL TAKLA ATTI

Kontrolden çıkan otomobil ise, otoyolda takla attı.

Meydana gelen kazada otomobil içerisinde sürücü yaralandı.

SORUŞTURMA AÇILDI

Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.