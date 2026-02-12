Adıyaman’da terör operasyonu: 3 gözaltı

- Adıyaman'da MLKP terör örgütüne yönelik operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.
- Şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
- Soruşturma devam ediyor.
Terörle mücadele yurt genelinde devam ediyor.
Vatandaşın huzur ve güvenliğini sağlamak adına çalışan emniyet güçleri Adıyaman'da başarılı bir çalışmaya imza attı.
Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından MLKP terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalar düzenlendi.
3 TERÖR ŞÜPHELİSİ GÖZALTINA ALINDI
Bu kapsamda, Adıyaman ve Konya illerinde eş zamanlı operasyona imza atıldı.
Yürütülen çalışmaların ardından belirlenen adreslere jandarma ekiplerince operasyon yapıldı.
Adıyaman ve Konya illerinde gerçekleştirilen operasyonlarda 3 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.
OLAYA İLİŞKİN SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından Adıyaman Adliyesi’ne sevk edildi.
Şüpheliler, çıkarıldıkları adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.