Adıyaman’da terör operasyonu: 3 gözaltı Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı tarafından MLKP terör örgütüne yönelik yapılan operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, çıkarıldıkları adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken konuyla ilgili soruşturma sürdüğü öğrenildi.