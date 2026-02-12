Eskişehir’de uyuşturucu operasyonu: 10 tutuklama

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Uyuşturucuyla mücadele yurt genelinde aralıksız devam ediyor.

Vatandaşın huzur ve güvenliğini sağlamak adına çalışan emniyet güçleri Eskişehir'de başarılı bir çalışmaya daha imza attı.

25 NARKOTİK ŞÜPHELİSİ YAKALANDI

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokakta uyuşturucu sattığı tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

Polis ekipleri tarafından 25 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı.

ŞÜPHELİLERİN ADRESLERİNDE ÇOK SAYIDA UYUŞTURU ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarında, 13 bin 946 sentetik hap, 75 gram metamfetamin, ⁠2,49 gram kokain, ⁠1,16 gram esrar, ruhsatsız tabanca ve 4 fişek ele geçirildi.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü’nde ifadeleri alınan 25 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

ŞÜPHELİLERDEN 10'U TUTUKLANDI

Şüphelilerden 10'u çıkarıldıkları mahkeme tarafında tutuklanarak cezaevine konuldu.

Diğer şüpheliler serbest bırakıldı.

Operasyon kapsamında 7 şüpheli hakkında 'uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanma' suçu kapsamında adli işlem uygulandı.