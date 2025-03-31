Adıyaman'da yere yığılan şahıs hastaneye kaldırıldı

Adıyaman'da uyuşturucu maddenin etkisine giren bir şahıs yere yığıldı.

Çıkardığı seslerle dikkat çeken şahsı fark eden vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

OLAY YERİNE SAĞLIK VE POLİS EKİPLERİ GÖNDERİLDİ

Kısa sürede olay yerine sağlık ekipleri ile polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahaleleri sonucunda şahıs, ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

"GENÇLERİMİZ UYUŞTURUCUDAN ERİYİP GİDİYOR"

Adıyaman’da bu tür olayların artış gösterdiğini dile getirerek duruma tepki gösteren vatandaşlar şu sözleri kullandı:

Hemen hemen her gün aynı manzarayla karşılaşıyoruz. Ya çarşı merkezinde ya mahallemizde ya da haberlerde görüyoruz. Birilerinin bu duruma el atması lazım. Gençlerimiz uyuşturucunun pençesine düşmüş halde. Gençlerimiz uyuşturucudan dolayı eriyip gidiyor, yazık günah. Adıyaman’da eskiden bu tür durumları görmek imkansızdı ama şimdi sıklıkla görüyoruz.