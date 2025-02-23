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Adıyaman'da zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı

Adıyaman'da zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı Besni ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kazayla ilgili polis ekipleri tarafından geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı.