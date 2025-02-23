Adıyaman'da zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı

Haber Merkezi
Adıyaman'ın Besni ilçesi 15 Temmuz Mahallesi’nde Erol K. idaresindeki hafif ticari araç, Halil B. idaresindek otomobil ile Seydi Vakkas E. idaresindeki otomobil çarpıştı.
Kazanın şiddetiyle araçlardan biri yolun karşı tarafına geçmeye çalışan Umut E.’ye çarptı.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Kazada yaralanan Umut E., olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Besni Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Kazayla ilgili polis ekipleri tarafından geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış