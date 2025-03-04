Afyonkarahisar'da 1 milyon 195 bin TL'lik vurgun

İHA

Afyonkarahisar'da yaşanan olayda 11 kişi, hesaplarına izinsiz girilerek kredi çekildiğini ve ardından bu paraların başka hesaplara aktarıldığını fark etti.

Bunun üzerine 11 kişi, polise başvurarak ihbarda bulundu.

EŞ ZAMANLI OPERASYON DÜZENLENDİ

Bunun üzerine harekete geçen Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Afyonkarahisar merkezli İstanbul, Hatay ve Van'da düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 9 kişiyi gözaltına aldı.

1 MİLYON 195 BİN TL'LİK VURGUN

Yapılan incelemelerde ise şahısların, mağdurların banka hesaplarında yer alan paraları ve onların adına çektikleri kredileri önce kendi hesaplarına daha sonra kripto para cüzdanlarına aktardıkları belirlendi.

Şahısların bu yöntemle 1 milyon 195 bin TL'lik vurgun yaptıkları tespit edildi.

9 ŞAHISTAN 5'İ TUTUKLANDI

Yakalanan 9 şahıs adliyeye sevk edilirken, şahısların 5'i çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.