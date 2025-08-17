Afyonkarahisar'da cinayet: 2 çocuk babası tüfekle vuruldu

Afyonkarahisar'da saat 18.45 sıralarında Başmakçı ilçesine bağlı Aşağı Akpınar Mahallesi'nde, R.T. ve Y.E. isimli şahıslar arasında henüz bilinmeyen sebeple tartışma çıktı.

Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi sonucunda R.T., yanındaki tüfekle Y.E.'ye ateş etti.

OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Silah sesini duyan vatandaşlar 112 Acil Servis'e haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, ağır yaralanan Y.E.'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

KAÇAN ŞÜPHELİ ARANIYOR

Bölgeden kaçan şüpheli R.T.'nin yakalanması için ise jandarma ekiplerince çalışma başlatıldı.

Hayatını kaybeden Y.E.'nin evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.