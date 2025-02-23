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Afyonkarahisar'da jandarma baskını: 16 litre kaçak alkol bulundu

Afyonkarahisar'da jandarma baskını: 16 litre kaçak alkol bulundu Sinanpaşa ilçesinde kaçak alkol bulundurduğu gerekçesi ile jandarmanın baskın yaptığı iş yerinde sahte alkol ile birlikte uyuşturucu, harita ve ruhsatsız silah ele geçirildi.