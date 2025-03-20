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İHA

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesine bağlı Kılıçarslan beldesi girişinde korkunç bir kaza meydana geldi.

M.A.K. idaresindeki Alanya-Ankara seferini yapan otobüs, kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

İhbar üzerine bölge jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada otobüste yolcu olarak bulunun Süleyman Kırcı isimli olay yerinde yaşamını yitirdi.

Kazada yaralanan 25 kişi ise sağlık ekipleri tarafından Afyonkarahisar Devlet Hastanesi ve üniversite hastanesine götürüldü.

Yaralılardan birinin durumun ağır olduğu açıklandı.

KARISI VE OĞLU YARALANDI

Olayda yaşamını yitiren Kırcı’nın yaşadığı Sandıklı ilçesinden eşi Yeter Tunay Kırcı ve 3 yaşındaki oğlu M.E.K. ile otobüse bindiği öğrenildi.

Otobüs, Ankara’ya doğru hareket ettikten 30 kilometre sonra Kılıçarslan beldesi girişinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazada devrilen otobüsün altında kalan Süleyman Kırcı olay yerinde yaşamını yitirirken, karısı ve oğlu ise yaralandı.

Yeter Tunay Kırcı’nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi. Kırcı Ailesi'nin Ankara’da akraba ziyaretine gittikleri öğrenildi.

OTOBÜS ŞOFÖRÜ GÖZALTINDA

Olayla ilgili savcılık tarafından başlatılan soruşturma devam ederken gözaltına alınan otobüs şoförü M.A.K.’nin jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.