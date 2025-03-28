Afyonkarahisar'da misafirliğe gittiği evde çıkan yangın sırasında öldü
DHA

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesine bağlı Koçbeyli köyündeki tek katlı ahşap evde, sobayı alevlendirmek için dökülen yanıcı maddenin parlaması sonucu yangın çıktı.

Alevlere müdahale eden, ancak söndüremeyen evdekiler dışarı çıktı.

ANİDEN FENALAŞTI

Bu sırada Serdar Ç. aniden fenalaştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

EV KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Gelen itfaiyenin müdahalesiyle alevler söndürülürken, ev kullanılamaz hale geldi.

HAYATINI KAYBETTİ

Eve misafirliğe geldiği öğrenilen Serdar Ç.'nin, yangın sonrası kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği belirlendi.

Yangını söndürmek isterken yaralanan 2 kişi ise Çay Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından taburcu oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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Furkan Can
Editor