Afyonkarahisar'da nefes borusuna sakız kaçan oğlunu Heimlich ile kurtardı

Şuhut ilçesinde oğlunun boğazına kaçan sakız sebebiyle nefes alamadığını gören baba Heimlich manevrası ile kurtardı. Kurtarma anları güvenlik kamerası ile saniye saniye kaydedildi.

Yayınlama Tarihi: 29.10.2025 16:50
  • Şuhut ilçesinde bir baba, nefes alamayan oğlunu Heimlich manevrasıyla kurtardı.
  • Olay, güvenlik kameralarınca kaydedildi.
  • Sakız çiğneyen çocuk zor anlar yaşadı.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde iş yeri sahibi Ramazan Koç, işlettiği bakkalda oğlu Ali Kaan ile vakit geçiriyordu.

Bu sırada sakız çiğneyen Ali Kaan, sakızın boğazına kaçması sonucu nefes almakta güçlü çekti.

OĞLUNU HEIMLICH İLE KURTARDI

Koç, oğlu Ali Kaan'ın nefes borusuna kaçan sakızdan dolayı soluk alıp vermede zorlandığını fark etti.

Bunun üzerine Koç, Heimlich manevrası uygulayarak sakızın çıkmasını sağladı.

Yaşananlar, bakkalın güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

