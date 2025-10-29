Afyonkarahisar'da nefes borusuna sakız kaçan oğlunu Heimlich ile kurtardı Şuhut ilçesinde oğlunun boğazına kaçan sakız sebebiyle nefes alamadığını gören baba Heimlich manevrası ile kurtardı. Kurtarma anları güvenlik kamerası ile saniye saniye kaydedildi.