Afyonkarahisar'da nefes borusuna sakız kaçan oğlunu Heimlich ile kurtardı

- Şuhut ilçesinde bir baba, nefes alamayan oğlunu Heimlich manevrasıyla kurtardı.
- Olay, güvenlik kameralarınca kaydedildi.
- Sakız çiğneyen çocuk zor anlar yaşadı.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde iş yeri sahibi Ramazan Koç, işlettiği bakkalda oğlu Ali Kaan ile vakit geçiriyordu.
Bu sırada sakız çiğneyen Ali Kaan, sakızın boğazına kaçması sonucu nefes almakta güçlü çekti.
OĞLUNU HEIMLICH İLE KURTARDI
Koç, oğlu Ali Kaan'ın nefes borusuna kaçan sakızdan dolayı soluk alıp vermede zorlandığını fark etti.
Bunun üzerine Koç, Heimlich manevrası uygulayarak sakızın çıkmasını sağladı.
Yaşananlar, bakkalın güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.