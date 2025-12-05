Kahramanmaraş'ta belediye önünde kendini yaktı

- Kahramanmaraş Afşin'de Nuh M., belediye önünde kendini ateşe verdi.
- Çevredekiler, alevleri söndürdü ve Nuh M. hastaneye kaldırıldı.
- Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kahramanmaraş'ta Afşin ilçesi belediye hizmet binasında, belediye binasının önüne gelen 5 çocuk babası Nuh M., cep telefonu ile sosyal medya hesabından canlı yayın açarak darbedildiğini iddia etti.
KENDİNİ YAKMAK İSTEYEN ŞAHIS AĞIR YARALANDI
Gözyaşlarıyla kimsenin kendisini dinlemediğini söyleyen Nuh M., bir anda üzerine yanıcı madde dökerek kendisini ateşe verdi.
Alevlerin yükseldiği anlarda çevredekiler duruma müdahale ederek alevleri söndürdü.
Vücudunda yanıklar oluşan Nuh M., ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Hayati tehlikesinin süren şahıs Şanlıurfa'ya sevk edildi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.