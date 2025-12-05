Kahramanmaraş'ta belediye önünde kendini yaktı Afşin ilçesinde, 5 çocuk babası bir kişi, belediyenin önünde üzerine yanıcı madde dökerek kendisini ateşe verdi. Olayda ağır yaralanan Mercimek'in hastanedeki tedavisi sürüyor.

Göster Hızlı Özet Kahramanmaraş Afşin'de Nuh M., belediye önünde kendini ateşe verdi.

Çevredekiler, alevleri söndürdü ve Nuh M. hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kahramanmaraş'ta Afşin ilçesi belediye hizmet binasında, belediye binasının önüne gelen 5 çocuk babası Nuh M., cep telefonu ile sosyal medya hesabından canlı yayın açarak darbedildiğini iddia etti. KENDİNİ YAKMAK İSTEYEN ŞAHIS AĞIR YARALANDI Gözyaşlarıyla kimsenin kendisini dinlemediğini söyleyen Nuh M., bir anda üzerine yanıcı madde dökerek kendisini ateşe verdi. Alevlerin yükseldiği anlarda çevredekiler duruma müdahale ederek alevleri söndürdü. Vücudunda yanıklar oluşan Nuh M., ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikesinin süren şahıs Şanlıurfa'ya sevk edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

