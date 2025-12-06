Abone ol: Google News

Malatya'da silahla yaralayıp aracına aldığı şahsı yol kenarına atıp kaçtı

Malatya'da iki kişi arasında çıkan tartışmada bir kişi silahla vurularak yaralanırken, şüpheli aracına aldığı yaralıyı bir başka noktaya götürdükten sonra yol kenarına atarak olay yerinden kaçtı.

Yayınlama Tarihi: 06.12.2025 04:01
  • Malatya'da A.S.M. ile F.K. arasında tartışma çıkınca A.S.M. F.K.'yi silahla yaraladı.
  • A.S.M., yaralı F.K.'yi aracına alıp başka bir noktaya götürdükten sonra yol kenarına bırakarak kaçtı.
  • Polis, şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Malatya'da gece saat 01.30 sıralarında Battalgazi ilçesi Orduzu Pınarbaşı mevkiinde, bölgedeki dağlık bir alanda F.K. (32) ile A.S.M. arasında tartışma çıktı.

KAVGA SİLAHLI SALDIRIYA DÖNÜŞTÜ: YARALIYI YOL KENARINA BIRAKIP KAÇTI

Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda A.S.M. tabancayla F.K.'nin sol bacağına ateş etti.

Yaralanan F.K., A.S.M. tarafından araca alınarak Çöşnük Mahallesi Yusuf Özal Caddesi'ne getirildi. Şüpheli yaralıyı burada yol kenarına atarak bölgeden uzaklaştı.

Yaralı F.K.'nın ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. F.K. önce Battalgazi Devlet Hastanesi'ne ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekiplerinin kaçan şüphelinin yakalanması için başlattığı çalışma sürüyor.

