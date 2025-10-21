Abone ol: Google News

Afyonkarahisar'da otomobile tır çarptı: 1 ölü

Afyonkarahisar'da tırın otomobile çarptığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı. Kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi ağır yaralandı.

Yayınlama Tarihi: 21.10.2025 01:06
  • Afyonkarahisar'da tır otomobile çarptı, 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.
  • Kazada M.S. olay yerinde hayatını kaybederken, Mert A. hastaneye kaldırıldı.
  • Kaza güvenlik kamerasına yansıdı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesine bağlı Yeşilçiftlik beldesinde İ.C. (44) idaresindeki tır, sürücüsü henüz belirlenemeyen otomobile çarptı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobilde bulunan M.S. (35), olay yerinde hayatını kaybetti.

UZMAN ÇAVUŞUN DURUMU AĞIR

Sivas'ın Suşehri ilçesinde uzman çavuş olarak görev yapan Mert A. (23) ise ağır yaralandı.

Mert A., ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Güvenlik kamerasına yansıyan kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

