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AA & Ensonhaber

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesi İncirli Mahallesi'nde kar maskesi takan E.S., sabah saatlerinde elinde oyuncak uzun namlulu tüfekle akaryakıt istasyonuna girdi.

Elindeki oyuncak tüfeği akaryakıt istasyonundaki kasiyer N.E.'ye doğrultan E.S., kasadaki paraları istedi.

Kasiyerin yerinden çıkardığı para çekmecesinden 2 bin 940 lirayı gasbeden E.S., motosikletle kaçtı.

Olayın ardından kasiyer N.E., durumu polise bildirdi.

KISA SÜREDE YAKALANDI

Kamera kayıtlarını inceleyen polis ekipleri 8 saatlik bir çalışma sonrası E.S.'yi adresinde gözaltına aldı.

Bazı elbiselerini yaktığı belirlenen şüphelinin oyuncak tüfeği de bölgedeki bir kamyonetin kasasında parçalanmış halde bulundu.

Şüphelinin kasiyerden gasp ettiği 2 bin 940 lira iş yerine geri verildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Öte yandan gasp anı akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı.