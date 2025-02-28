Afyonkarahisar'da para ve altın çalan iki kadından biri tutuklandı

İHA

Afyonkarahisar'ın Selçuklu Mahallesi'nde Ü.Ş., isimli vatandaş emniyete başvurarak evinde bulunan para ve ziynet eşyalarının çalındığı ihbarında bulundu.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler 30 farklı kameradan yaklaşık 45 saatlik kamera incelemesi yaptı.

HIRSIZLAR TESPİT EDİLDİ

Yapılan çalışma sonrası olayın gerçekleştiren şahısların N.U. ve G.A. isimli kadınlar olduğu belirlendi.

Ardından şahısların peşine düşen ekipler şüphelilerin Eskişehir’de ikamet ettiklerini belirledi.

Ekipler N.U. isimli şahsı Eskişehir’de yakalayarak Afyonkarahisar’a getirildi.

ALTIN VE PARALAR ELE GEÇİRİLDİ

Şahsın ikametinde yapılan aramada bahse konu altın ve paralar ele geçirildi.

N.U isimli şahsın yapılan sorgulamasında Eskişehir 5. Asliye Ceza Mahkemesi, Balıkesir 9. Asliye Ceza Mahkemesi ve Akçakoca Asliye Ceza Mahkemesince ‘Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık’ suçlarından 3 ayrı arama kaydı olduğu tespit edildi.

BİR KİŞİ TUTUKLANDI

Adliyeye sevk edilen N.U. tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

G.A. isimli şahsın yakalanması için başlatılan çalışmanın ise sürdüğü belirtildi.