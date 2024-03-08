Afyonkarahisar'da sahte altın dolandırıcısı olduğu tespit edilen 19 kişi yakalandı Sahte sosyal medya profilleri açarak kendilerini çoban olarak tanıtarak insanları dolandıran 19 kişi polis ekiplerli tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

İHA

Afyonkarahisar'da sahte altın dolandırıcılarına operasyon...

Çay ilçesinde köyde yaşayan bazı şüpheli şahısların sosyal medya üzerinden kadın ismiyle profil oluşturup, kendilerini çoban olarak tanıtıp, kendi üretmiş oldukları sahte altınları buluntu define ürünü şeklinde göstererek bu işlere meyilli şahıslara satmak suretiyle dolandırıcılık yaptıkları tespit edildi.

Soruşturma başlatıldı

Ardından savcılık tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yapılan incelemelerde nitelikli dolandırıcılık eylemlerine toplam 19 şüpheli şahsın katıldığı ve Türkiye'nin farklı illerinden 5 şahsı dolandırdıkları, yine farklı illerde bulunan 8 şahısla dolandırıcılık amaçlı görüştükleri belirlendi.

1 milyon 325 bin TL kazanç elde ettiler

Şahısların gerçekleştirdikleri dolandırıcılık olaylarından ilk aşamada toplamda 1 milyon 325 bin TL maddi kazanç elde ettikleri tespit edildi.

19 kişi gözaltına alındı

Polis ekipleri elde ettikleri delillerin ardından 15 ayrı eve baskın düzenledi.

Baskında 15’i erkek, 4’ü kadın olmak üzere 19 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Ele geçirilenler

Evlerde yapılan aramalarda ise 23 adet cep telefonu, 26 bin 50 TL para, 8 adet pompalı tüfek, 1 adet ruhsatsız tabanca, mermiler, muhtelif altınlar, torba içerisinde altın görünümlü mercimek şeklinde malzeme, toprak halde kahverengi altın tozu, altın ezme aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)