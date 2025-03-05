Afyonkarahisar'da tır tur otobüsüne çarptı

AA

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde meydana gelen kazada yürekler ağızlara geldi..

İlçenin Cami Kebir Mahallesi Denizli Caddesi Opet Kavşağı'nda yaşanan kazada, İ.Y. idaresindeki tır, M.Ö. yönetimindeki tur otobüsüne çarptı.

5 KİŞİ YARALANDI

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan tır sürücüsü İ.Y. ile otobüste yolcu olarak bulunan yabancı uyruklu Xıe TAO, Lıo Hong, Lıu Wendong ve Jıang Yıwen, Dinar Devlet Hastanesine kaldırıldı.