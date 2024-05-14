Afyonkarahisar'da uyuşturucu tacirlerine baskın: Aile boyu satıcı çıktılar Çok sayıda uyuşturucu madde ile yakalanan baba ve oğlunun evine düzenlenen baskında evde bulunan annenin de uyuşturucu satıcısı olduğu ve 26 yıl 4 ay hapis cezasıyla arandığı ortaya çıktı. Şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA

Yurt genelinde uyuşturucu ile mücadele kararlıkla devam ediyor.

Operasyonun adresi bu kez Afyonkarahisar oldu.

Kent merkezinde yaşayan baba S.G. (48) ile oğlu E.G.'nin (18) evlerinde uyuşturucu bulundurdukları ve satacakları yönünde bilgi alan jandarma ekipleri harekete geçti.

Aramada cinsel uyarıcı haplar bulundu

Ekipler ardından şahısların adreslerine baskın düzenleyerek eğitimli narkotik köpekleri ile arama yaptı.

Aramada 106 adet uyuşturucu hap ile 52 adet cinsel uyarıcı hap ele geçirildi.

26 yıl 4 ay hapis cezası olduğu ortaya çıktı

Baskın yapılan adrestekilerin yapılan kimlik sorgulamasında kendisini F.İ. olarak tanıtan kadının ise yapılan GBT sorgulamasında S.G.’nin eşi E.G. olduğu ve ‘hırsızlık ve uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçlarından’ toplamda 8 ayrı suçtan 26 yıl 4 ay 25 gün hapis cezası ile arandığı ortaya çıktı.

3 şahıs tutuklandı

Gözaltına alınan şahısların, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildikleri bildirildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)