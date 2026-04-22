Konyaspor'dan maç sonu Fenerbahçe'ye gönderme: Boynu bükükler...

Fenerbahçe, Türkiye Kupası çeyrek finalinde Konyaspor ile deplasmanda kozlarını paylaştı.
90 dakikası golsüz beraberlikle tamamlanan mücadele, uzatmalara taşındı.
Konyaspor'da 120+2. dakikada Jevtovic, penaltıdan attığı golle takımını yarı finale yükselten isim oldu.
Karşılaşmanın ardından sarı-lacivertlilerde hayal kırıklığı hakimken Konyaspor cephesinde ise büyük mutluluk yaşandı.
'BOYNU BÜYÜKLER' ŞARKISINI ÇALDILAR
Mücadelenin hemen sonrasında yaşanan bir an ise dikkatlerden kaçmadı.
Yeşil-beyazlı ekip, mücadelenin bitiş düdüğünün ardından stat hoparlörlerinden "Boynu Bükükler" şarkısını çaldı.
Konyaspor taraftarları da çalınan şarkıya tribünlerde eşlik etti.
O anlar tribün kamerasına yansıdı.
