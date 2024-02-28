Afyonkarahisar'da yangın! 40 futbol sahası büyüklüğündeki alan havadan görüntülendi Eber Gölü’nün Afyonkarahisar’ın Çay ilçesi sınırlarında kalan bölümündeki sazlık alanda dün çıkan yangın güçlükle söndürüldü.

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İHA

Dün Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde korkutan bir yangın meydana geldi.

Çay ilçesi Eber beldesi yakınlarında gölün sazlık alanlarından dumanlar çıktığını gören çevre sakinleri, korkuyla durumu itfaiyeye haber verdi.

Bölgeye gelen ekipler yangına karadan müdahale ederken, gölden yükselen alevler ve duman kilometrelerce uzaklıktan görülürken yangın sabaha karşı güçlükle söndürüldü.

"Birçok habitat zarar gördü"

Yangının ardından günün ağarmasıyla facianın boyutu gün yüzüne çıktı. Olayda 40 futbol sahası büyüklüğünde alanın zarar gördüğü belirtilirken birçok kuş türü başta olmak üzere hayvanların da telef olduğu kaydedildi.

Eber Gölü Alan Kılavuz ve Rehberi Kadir Ateş, yangının Eber beldesi istikametinde öğle saatlerinde başladığını ifade etti. Ateş, “Yangın gece kendi kendine söndü. 40 futbol sahasından büyük bir alan yandı ve içerisindeki birçok habitat zarar gördü.” dedi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)