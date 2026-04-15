Mustafa Çiftçi: Kahramanmaraş'taki saldırıda ölü sayısı 9'a çıktı

Kahramanmaraş'ta bugün korkunç bir olay yaşandı.

8. sınıf öğrencisi, okula silahla gelerek rastgele ateş etti...

Kahramanmaraş'ta bulunan Ayser Çalık Ortaokulu'ndan silah sesleri duyuldu.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İLK BELİRLEMELERE GÖRE 4 CAN KAYBI

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, okula yönelik silahlı saldırıda 1'i öğretmen 3'ü öğrenci olmak üzere toplam 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 20 kişinin de yaralandığını duyurdu.

5 SİLAH VE 7 ŞARJÖR İLE GELDİ

Ünlüer, açıklamasında saldırı ile ilgili önemli bir detayı daha açıkladı.

Vali, saldırganın 5 silah ve 7 şarjör ile olay yerine geldiğini ifade etti.

İNTİHAR ETTİ

Saldırıyı düzenleyen kişinin, aynı okulda eğitim gören bir 8. sınıf öğrencisi olduğu öğrenildi.

Saldırganın, saldırıyı gerçekleştirdikten sonra intihar ettiği öğrenildi.

BAKANLAR BÖLGEDE

Silahlı saldırının ardından bölgeye giden İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Adalet Bakanı Akın Gürlek, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, yaralıların durumu ve soruşturma süreciyle ilgili Kahramanmaraş Üniversitesi Hastanesi önünde ortak basın açıklaması gerçekleştirdi.

Bakan Çiftçi, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, saldırının saat 13.30 sularında meydana geldiğini belirtti.

Okulun ikili eğitim (sabahçı ve öğlenci) verdiğini hatırlatan Çiftçi, saldırının sabahçı öğrencilerin dağılma vaktinde gerçekleştiğini ifade etti.

SALDIRGAN OKULUN ÖĞRENCİSİ

Saldırıyı gerçekleştiren şahsın okulun kendi öğrencisi olduğunu açıklayan Çiftçi, "Kendisi de öğleden sonra okula devam eden, 8. sınıf öğrencisi 14 yaşında bir çocuğumuz, evden getirdiği silahlarla iki sınıfa girerek rastgele ateş açmıştır." dedi.

ÖLÜ SAYISI 9'A ÇIKTI

Saldırıya ilişkin acı verici detayları paylaşan Bakan Çiftçi, şunları kaydetti;

Bu hadise neticesinde maalesef 9 vefatımız var. Bunlardan 8 tanesi öğrenci, bir tanesi ise öğretmenimizdir.

13 YARALI VAR, 3 KİŞİNİN DURUMU AĞIR

Olayda ayrıca 13 kişi yaralanmıştır. Yaralılarımızdan 6'sı yoğun bakımda tedavi görmekte olup, 3'ünün durumu kritiktir.

Bakan Çiftçi, yaşanan olayı "menfur bir saldırı" olarak nitelendirerek, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara ise acil şifalar diledi.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturmanın tüm birimlerce titizlikle sürdürüldüğü bildirildi.