Ağrı'da 15 milyon TL değerinde kaçak vücut geliştirme ilacı ele geçirildi

İHA

Ağrı İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Doğubayazıt ilçesinde gerçekleştirdiği denetimler sırasında önemli bir kaçakçılık olayı tespit edildi.

15 MİLYON LİRA DEĞERİNDE

Yabancı uyruklu bir yolcunun valizinde yapılan aramada, piyasa değeri yaklaşık 15 milyon TL olan 4 bin 20 adet kaçak vücut geliştirme ilacı ele geçirildi.

1 KİŞİ GÖZALTINDA

Yapılan incelemelerin ardından, bir şüpheli şahıs gözaltına alındı ve ele geçirilen ilaçlara el konuldu. Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi. Jandarma yetkilileri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında denetimlerin kesintisiz olarak süreceğini vurguladı.