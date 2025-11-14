Ağrı’da 6 kişi, arazi anlaşmazlığı nedeniyle birbirine girdi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Ağrı Cumhuriyet Mahallesi Merkez Camii arkasında kavga ihbarı alan polis ekipleri, olay yerine hızla intikal etti.

ARAZİ ANLAŞMAZLIĞI KAVGA ÇIKARDI

İlk belirlemelere göre kavga, arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıktı. Olayla bağlantılı olduğu tespit edilen 6 kişiden 4’ü polis tarafından yakalandı. Kalan 2 kişi ise hastanedeki tedavilerine devam ediyor.

3 KİŞİ GÖZALTINDA

Yakalanan 4 kişiden 1’i ifadesinin ardından serbest bırakılırken, gözaltındaki 3 kişinin adli işlemleri devam ediyor.