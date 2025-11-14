Abone ol: Google News

Ağrı’da 6 kişi, arazi anlaşmazlığı nedeniyle birbirine girdi

Ağrı’da 6 kişi arasında çıkan kavga polis ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. 6 kişiden 4’ü yakalandı, 2 kişi hastanede tedavi görüyor.

Yayınlama Tarihi: 14.11.2025 17:04
  • Ağrı'da arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavga polis tarafından kontrol altına alındı.
  • 6 kişiden 4'ü yakalandı, 2'si ise hastanede tedavi görüyor.
  • Gözaltındaki 3 kişinin adli işlemleri sürerken 1 kişi serbest bırakıldı.

Ağrı Cumhuriyet Mahallesi Merkez Camii arkasında kavga ihbarı alan polis ekipleri, olay yerine hızla intikal etti.

ARAZİ ANLAŞMAZLIĞI KAVGA ÇIKARDI

İlk belirlemelere göre kavga, arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıktı. Olayla bağlantılı olduğu tespit edilen 6 kişiden 4’ü polis tarafından yakalandı. Kalan 2 kişi ise hastanedeki tedavilerine devam ediyor.

3 KİŞİ GÖZALTINDA

Yakalanan 4 kişiden 1’i ifadesinin ardından serbest bırakılırken, gözaltındaki 3 kişinin adli işlemleri devam ediyor.

