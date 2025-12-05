Bursa'da kaza yapıp bilincini kaybetti: 9 saat sonra donmak üzereyken bulundu

- Bursa'nın İnegöl ilçesinde Adem S., direksiyon hakimiyetini kaybederek demir bahçe kapısına çarptı.
- Bilincini kaybeden Adem S., 9 saat sonra yoldan geçen bir sürücü tarafından donmak üzereyken bulundu.
- Yaralı sürücü hastaneye kaldırılırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinin merkezinden Ortaköy Mahallesi istikametine seyir halindeki otomobilin sürücüsü Adem S., direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Otomobilin hakimiyetini kaybeden Adem S., kontrolden çıkıp yol kenarındaki bağ evinin demir bahçe kapısına çarptı.
9 SAAT SONRA DONMAK ÜZEREYKEN BULUNDU
Yaralanıp bilincini kaybeden Adem S., kazadan 9 saat sonra yoldan geçen başka sürücü tarafından donmak üzereyken bulundu.
İhbarla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
YARALI SÜRÜCÜ TEDAVİ ALTINA ALINDI
Hipotermi geçirdiği belirlenen yaralı sürücü, ilk müdahalesinin ardından ambulansla kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.