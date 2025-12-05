Şanlıurfa'da kazada ortalık savaş alanına döndü Şanlıurfa'da hafif ticari araçla otomobilin çarpıştığı ve 11 kişinin yaralandığı kazada, olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

Göster Hızlı Özet Şanlıurfa'da hafif ticari araçla otomobilin çarpıştığı kazada 11 kişi yaralandı.

Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar hastanelere kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma açıldı. AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin. Korkunç kaza, Şanlıurfa–Suruç kara yolu üzerindeki Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında meydana geldi. Sinan D.'nin kullandığı plakalı hafif ticari araç ile Hüseyin Y.'nin kullandığı plakalı otomobil çarpıştı. 11 KİŞİ YARALANDI Kazada 2 sürücü ile araçlardaki 9 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. SORUŞTURMA BAŞLADI Yaralılar, kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kent merkezindeki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 3. Sayfa Haberleri İstanbul'da gürültü yapan oto tamirhanesini kurşunlayan şüpheli yakalandı

